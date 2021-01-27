***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.01.2021 18:46
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472
Transferler
0 159 3.026 -3.185 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 7.998 7.998 7.998
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470
Transferler
0 400 7.598 -7.998 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 4.919 4.919 4.919
Dönem Sonu Bakiyeler
8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 75.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.828 -13.174
Dönem Karı (Zararı)
4.919 7.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.294 2.020
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-95 -236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.389 2.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.871 -22.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.978.792.000 4.860.650.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.682 -12.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.691 10.027
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.978.792.000 -4.860.650.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.880 -19.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.084 -12.238
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-147.620.097 -554.413.997
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
147.620.097 554.413.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.256 -936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.828 -13.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.828 -13.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.536 118.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.364 105.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 136.458 105.868
Ticari Alacaklar
3,5 3.868.164.723 1.856.067.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.868.164.723 1.856.067.224
Diğer Alacaklar
6 13.699 56.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.897 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.802 56.177
ARA TOPLAM
3.868.314.880 1.856.229.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.868.314.880 1.856.229.473
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3,5 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.868.314.880 1.856.229.473
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,7 3.868.164.723 1.293.447.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,7 0 562.619.763
Ticari Borçlar
3,5 250 42.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 42.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
250 206
Diğer Borçlar
15 73.129 46.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.129 46.582
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.389 2.256
ARA TOPLAM
3.868.239.491 1.856.159.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.868.239.491 1.856.159.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.868.239.491 1.856.159.003
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.389 70.470
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.023 623
Yasal Yedekler
1.023 623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.447 11.849
Net Dönem Karı veya Zararı
4.919 7.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.389 70.470
TOPLAM KAYNAKLAR
3.868.314.880 1.856.229.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 220.935.704 585.294.688
Satışların Maliyeti
10 -220.942.646 -585.294.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.942 562
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.942 562
Genel Yönetim Giderleri
11 -166.711 -156.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.156.009 875.261.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -44.976.048 -875.094.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.308 10.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.308 10.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.308 10.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.389 -2.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.389 -2.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.919 7.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.919 7.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.919 7.998
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.919 7.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.919 7.998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905055
BIST