***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472Transferler0 159 3.026 -3.185 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 7.998 7.998 7.998Dönem Sonu Bakiyeler50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470Transferler0 400 7.598 -7.998 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 4.919 4.919 4.919Dönem Sonu Bakiyeler8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 75.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.828 -13.174Dönem Karı (Zararı)4.919 7.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.294 2.020Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-95 -236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.389 2.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.871 -22.256Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.978.792.000 4.860.650.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.682 -12.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.691 10.027Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.978.792.000 -4.860.650.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.880 -19.289Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.084 -12.238Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-147.620.097 -554.413.997Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri147.620.097 554.413.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.256 -936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.828 -13.174NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.828 -13.174DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.536 118.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.364 105.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 136.458 105.868Ticari Alacaklar3,5 3.868.164.723 1.856.067.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.868.164.723 1.856.067.224Diğer Alacaklar6 13.699 56.381İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.897 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.802 56.177ARA TOPLAM3.868.314.880 1.856.229.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.868.314.880 1.856.229.473DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.868.314.880 1.856.229.473KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3,7 3.868.164.723 1.293.447.461Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,7 0 562.619.763Ticari Borçlar3,5 250 42.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 42.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar250 206Diğer Borçlar15 73.129 46.582İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar73.129 46.582Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.389 2.256ARA TOPLAM3.868.239.491 1.856.159.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.868.239.491 1.856.159.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.868.239.491 1.856.159.003ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.389 70.470Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.023 623Yasal Yedekler1.023 623Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.447 11.849Net Dönem Karı veya Zararı4.919 7.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.389 70.470TOPLAM KAYNAKLAR3.868.314.880 1.856.229.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 220.935.704 585.294.688Satışların Maliyeti10 -220.942.646 -585.294.126TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.942 562BRÜT KAR (ZARAR)-6.942 562Genel Yönetim Giderleri11 -166.711 -156.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 45.156.009 875.261.280Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -44.976.048 -875.094.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.308 10.254FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.308 10.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.308 10.254Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.389 -2.256Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -1.389 -2.256Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.919 7.998DÖNEM KARI (ZARARI)4.919 7.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.919 7.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.919 7.998Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.919 7.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905055BIST