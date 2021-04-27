***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 18:53
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470
Transferler
400 7.598 -7.998 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 3.031 3.031 3.031
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.023 19.447 3.031 73.501 73.501
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 75.389
Transferler
226 4.693 -4.919 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 2.807 2.807 2.807
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.249 24.140 2.807 78.196 78.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.620 -9.686
Dönem Karı (Zararı)
2.807 3.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
223 958
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-76 102
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 299 856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
123.201 -11.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.450.000.000 724.842.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
902 -1.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200 21.953
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.450.000.000 -724.842.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.499 -32.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.231 -7.430
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-58.812.402 -15.784.722
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
58.812.402 15.784.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 1.389 -2.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.620 -9.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.620 -9.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.363 105.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 263.983 95.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 264.059 136.458
Ticari Alacaklar
3,5 5.437.348.683 3.868.164.723
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.437.348.683 3.868.164.723
Diğer Alacaklar
6 12.796 13.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.238 8.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.558 4.802
ARA TOPLAM
5.437.625.538 3.868.314.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.437.625.538 3.868.314.880
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3,5 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
5.437.625.538 3.868.314.880
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,7 5.437.348.683 3.868.164.723
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,7 0 0
Ticari Borçlar
3.5 50 250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50 250
Diğer Borçlar
15 198.310 73.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
198.310 73.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 299 1.389
ARA TOPLAM
5.437.547.342 3.868.239.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.437.547.342 3.868.239.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.437.547.342 3.868.239.491
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.196 75.389
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.249 1.023
Yasal Yedekler
1.249 1.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.140 19.447
Net Dönem Karı veya Zararı
2.807 4.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.196 75.389
TOPLAM KAYNAKLAR
5.437.625.538 3.868.314.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 189.977.842 33.321.435
Satışların Maliyeti
10 -189.985.937 -33.328.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-8.095 -6.753
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.095 -6.753
Genel Yönetim Giderleri
11 -42.001 -40.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 53.202 16.213.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 0 -16.162.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.106 3.887
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.106 3.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.106 3.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -299 -856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-299 -856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.807 3.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.807 3.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.807 3.031
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.807 3.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.807 3.031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931435
BIST