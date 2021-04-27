***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470Transferler400 7.598 -7.998 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 3.031 3.031 3.031Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.023 19.447 3.031 73.501 73.501Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 75.389Transferler226 4.693 -4.919 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 2.807 2.807 2.807Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.249 24.140 2.807 78.196 78.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.620 -9.686Dönem Karı (Zararı)2.807 3.031Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler223 958Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-76 102Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 299 856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler123.201 -11.419Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.450.000.000 724.842.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler902 -1.054Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-200 21.953Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.450.000.000 -724.842.102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.499 -32.318Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları126.231 -7.430Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-58.812.402 -15.784.722Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri58.812.402 15.784.722Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 1.389 -2.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.620 -9.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.620 -9.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.363 105.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 263.983 95.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 264.059 136.458Ticari Alacaklar3,5 5.437.348.683 3.868.164.723İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.437.348.683 3.868.164.723Diğer Alacaklar6 12.796 13.699İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 9.238 8.897İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.558 4.802ARA TOPLAM5.437.625.538 3.868.314.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.437.625.538 3.868.314.880DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR5.437.625.538 3.868.314.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3,7 5.437.348.683 3.868.164.723Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,7 0 0Ticari Borçlar3.5 50 250İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar50 250Diğer Borçlar15 198.310 73.129İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar198.310 73.129Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 299 1.389ARA TOPLAM5.437.547.342 3.868.239.491TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.437.547.342 3.868.239.491UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.437.547.342 3.868.239.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.196 75.389Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.249 1.023Yasal Yedekler1.249 1.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.140 19.447Net Dönem Karı veya Zararı2.807 4.919TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.196 75.389TOPLAM KAYNAKLAR5.437.625.538 3.868.314.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 189.977.842 33.321.435Satışların Maliyeti10 -189.985.937 -33.328.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-8.095 -6.753BRÜT KAR (ZARAR)-8.095 -6.753Genel Yönetim Giderleri11 -42.001 -40.896Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 53.202 16.213.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 0 -16.162.323ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.106 3.887FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.106 3.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.106 3.887Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -299 -856Dönem Vergi (Gideri) Geliri-299 -856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.807 3.031DÖNEM KARI (ZARARI)2.807 3.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.807 3.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.807 3.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.807 3.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931435BIST