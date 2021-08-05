***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 0 70.470Transferler0 400 7.598 -7.998 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 3.749 3.749Dönem Karı (Zararı)0 0 0 3.749 3.749 0 3.749Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.023 19.447 3.749 74.219 0 74.219Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 0 75.389Transferler0 226 4.693 -4.919 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 3.591 3.591 0 3.591Dönem Karı (Zararı)0 0 0 3.591 3.591 0 3.591Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.249 24.140 3.591 78.980 0 78.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.474 -17.894Dönem Karı (Zararı)3.591 3.749Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler578 947Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-37 -111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 615 1.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler170.916 -20.334Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)1.900.000.000 191.567.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler962 42.988Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.449 -42.936Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-1.900.000.000 -191.567.127Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler161.505 -20.386Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları175.085 -15.638Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-266.463.881 -48.320.912Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri266.463.881 48.320.912Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 1.389 -2.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.474 -17.894Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.474 -17.894DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.363 105.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 312.837 87.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 312.874 136.458Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıTicari Alacaklar3,5 5.866.293.644 3.868.164.723İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 5.866.293.644 3.868.164.723Diğer Alacaklar6 12.736 13.699İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.899 8.897İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.837 4.802ARA TOPLAM5.866.619.254 3.868.314.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.866.619.254 3.868.314.880DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR5.866.619.254 3.868.314.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.866.293.644 3.868.164.723İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 5.866.293.644 3.868.164.723İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 5.866.293.644 3.868.164.723Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 0Ticari Borçlar3,5 8.699 250İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3,5 8.699 250Diğer Borçlar6 237.316 73.129İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 237.316 73.129Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 615 1.389ARA TOPLAM5.866.540.274 3.868.239.491TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.866.540.274 3.868.239.491UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3,7 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.866.540.274 3.868.239.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.980 75.389Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.249 1.023Yasal Yedekler1.249 1.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.140 19.447Net Dönem Karı veya Zararı3.591 4.919Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.980 75.389TOPLAM KAYNAKLAR5.866.619.254 3.868.314.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 437.639.731 64.106.137 247.661.889 30.784.702Satışların Maliyeti10 -437.649.010 -64.113.065 -247.663.073 -30.784.877TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-9.279 -6.928 -1.184 -175BRÜT KAR (ZARAR)-9.279 -6.928 -1.184 -175Genel Yönetim Giderleri11 -87.447 -87.190 -45.446 -46.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 100.932 45.074.973 47.730 28.861.114Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 0 -44.976.048 0 -28.813.725ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.206 4.807 1.100 920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.206 4.807 1.100 920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.206 4.807 1.100 920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-615 -1.058 -316 -202Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -615 -1.058 -316 -202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.591 3.749 784 718DÖNEM KARI (ZARARI)3.591 3.749 784 718Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.591 3.749 784 718Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.591 3.749 784 718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.591 3.749 784 718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955070BIST