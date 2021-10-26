***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 0 70.470Transferler0 400 7.598 -7.998 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 4.351 4.351 0 4.351Dönem Karı (Zararı)0 0 0 4.351 4.351 0 4.351Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.023 19.447 4.351 74.821 0 74.821Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 1.023 19.447 4.919 75.389 0 75.389Transferler0 226 4.693 -4.919 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 6.804 6.804 0 6.804Dönem Karı (Zararı)0 0 0 6.804 6.804 0 6.804Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.249 24.140 6.804 82.193 0 82.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.584 -147Dönem Karı (Zararı)6.804 4.351Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.804 4.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.277 1.122Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlar Araçlardan Nakit Çıkışları-595.763.873 -81.932.058Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri595.763.873 81.932.058Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -1.389 -2.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.584 -147Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.584 -147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.363 105.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 221.947 105.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 222.356 136.458Ticari Alacaklar3,5 3.819.966.729 3.868.164.723İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 3.819.966.729 3.868.164.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 13.062 13.699İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.898 8.897İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.164 4.802ARA TOPLAM3.820.202.147 3.868.314.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.820.202.147 3.868.314.880DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.820.202.147 3.868.314.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.819.966.729 3.868.164.723İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 3.819.966.729 3.868.164.723İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 3.819.966.729 3.868.164.723Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 0Ticari Borçlar3,5 7.354 250İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3,5 7.354 250Diğer Borçlar7 144.185 73.129İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 144.185 73.129Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.686 1.389ARA TOPLAM3.820.119.954 3.868.239.491TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.820.119.954 3.868.239.491UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3,7 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3,7 0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.820.119.954 3.868.239.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.193 75.389Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.249 1.023Yasal Yedekler1.249 1.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.140 19.447Net Dönem Karı veya Zararı6.804 4.919Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.193 75.389TOPLAM KAYNAKLAR3.820.202.147 3.868.314.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 673.152.070 104.771.910 235.512.339 40.665.773Satışların Maliyeti10 -673.158.549 -104.778.844 -235.509.539 -40.665.779TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.479 -6.934 2.800 -6FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-6.479 -6.934 2.800 -6Genel Yönetim Giderleri11 -132.723 -126.963 -45.275 -39.773Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 147.692 45.115.524 46.760 40.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 0 -44.976.048 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.490 5.579 4.285 772FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.490 5.579 4.285 772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.490 5.579 4.285 772Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -1.686 -1.228 -1.071 -170Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -1.686 -1.228 -1.071 -170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.804 4.351 3.214 602DÖNEM KARI (ZARARI)6.804 4.351 3.214 602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.804 4.351 3.214 602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.804 4.351 3.214 602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.804 4.351 3.214 602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972527BIST