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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
30/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. N6 17.Kat. Ofis n42 Ümraniye/Istanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 10. 2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 12. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 30.03.2020 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu. 2019 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Şirketimizin 2019 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2019 yılı kârı 10.254,06 TL'ndan 2.256,47 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 7.997,59 TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 399,88 TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 7.597,71 TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2020 tarihi itibarı ile yapılan 7. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833296


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