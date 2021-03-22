***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih22/03/2021Saati14:00AdresiSaray Mahallesi, Sokullu Caddesi N6 17. Kat Ofis N42 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması,müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkur yıl içinde görev tapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularŞirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizde 2020 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 2021 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza N 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 MERSİS numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 22.03.2021 tarihi itibarı ile yapılan 8. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919746BIST