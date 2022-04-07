***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih28/03/2022Saati14:00AdresiSaray Mahallesi. Sokullu caddesi. N6 17.Kat. Ofis n42 Ümraniye/IstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. 2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nun 395 ve 396?nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularTF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 28.03.2022 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: ? Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu. 2021 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. 01.01.2021-31.12.2021 yılı faaliyet dönemini 5.844,17 TL Net dönem kârı ile sonuçlandırılmıştır.2021 yılı vergi öncesi ticari kârı 7.210,59 TL?den 1.366,42 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5.844,17 TL?ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 292,21 TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 5.551,96 TL?nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25?i olarak belirlenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin 2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil Tarihi07/04/2022AçıklamalarŞirketimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2022 tarihinde yapılmış olup alınan kararlar ve Genel Kurul Tutanağı aynı gün kamuya açıklanmıştı. Şirketimizin 9. Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar 7 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup aynı tarihli ve 10554 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Ticaret Sicil Gazetesi'nin örneği ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017448BIST