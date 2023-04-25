***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2022 - 31.12.2022Tarih25/04/2023Saati14:00AdresiSaray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N6 17.Kat. Ofis n42 Ümraniye/IstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2022 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 10. 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 12. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularTF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 25.04.2023 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizde 2022 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Şirketimizin 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2022 yılı kârı 6.901,68,-TL'ndan 1.743,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5.158,68,-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 257,93,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 4.900,75,-TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25'i olarak belirlenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 10/10/2022 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliğinden istifa eden Ahmet MERT'in yerine, görev süresini tamamlamak üzere Ogün ATAOĞLU'nun atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi. Ogün ATAOĞLU'nun, Mete Mehmet KANAT'ın ve Ahmet GÜRSESLİ'nin yönetim kurulu üyesi olarak, Mücahit YAVUZ'un da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç (3) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. 2023 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 589 026 9940 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 MERSİS numaralı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 25.04.2023 tarihi itibarı ile yapılan 10. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140768BIST