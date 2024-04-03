Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.04.2024 14:23
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Tarih
18/04/2024
Saati
14:00
Adresi
İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz 11.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/04/2024 Perşembe günü saat 14:00'da, İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.
1.     Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.     2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi  ve tasdiki,
3.     2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4.     2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.     2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6.     2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7.     Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,  
8.     2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi
9.     Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
                  
10.  Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266292


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:528.984
Değişim :  -0,62% |  -56,45
Açılış :  8.983  
Önceki Kapanış :  9.041  
En Düşük
8.903 En Yüksek
9.019
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PATEK 117,70 654.603.451 % 10,00  
ODINE 77,65 1.475.947.361 % 9,99  
KSTUR 6.797,50 6.573.183 % 9,99  
YAYLA 22,02 17.629.186 % 9,99  
AKENR 16,89 119.955.859 % 9,96  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Dolar 31,9344 31,9434 % -0,32  
Euro 34,4728 34,4808 % -0,20  
Sterlin 40,0059 40,2064 % -1,36  
Frank 35,0093 35,1848 % -1,41  
Riyal 8,4848 8,5273 % -1,30  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,47 26,50 % 0,66  
Platin 929,93 930,97 % 0,66  
Paladyum 1.011,89 1.015,89 % 0,66  
Brent Pet. 89,60 89,60 % 0,66  
Altın Ons 2.275,08 2.275,42 % 0,66  
Seans Raporu 15:52
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru