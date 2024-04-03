***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/04/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Tarih18/04/2024Saati14:00Adresiİnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/IstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz 11.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/04/2024 Perşembe günü saat 14:00'da, İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,10. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266292BIST