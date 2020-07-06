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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.07.2020 12:40
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.500.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 4 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Piyasası Aracı Notu_06072020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854888


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ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
NATEN 24,36 103.253.475 % 9,93  
AYEN 6,89 34.599.717 % 9,89  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5530 8,5959 % 0,18  
Frank 7,2592 7,3029 % 0,48  
Riyal 1,8247 1,8338 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 2,17  
Altın Gr. 392 392 -0,14  
Cumhuriyet 2.541 2.560 5,60  
Tam 2.616 2.627 5,80  
Yarım 1.271 1.285 2,80  
Çeyrek 635 643 1,40  
Gümüş.Ons 18,20 18,24 0,22  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 0,05  
B. Petrol 43,28 43,28 0,48  
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