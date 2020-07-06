***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.07.2020 12:43
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.500.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 4 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahnamenin Özet Kısmı_06072020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854890
BIST
14:11117.852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 2.103,76
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:116,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:117,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7754
En Düşük
7,7068
14:11392,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.712.444
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|NATEN
|24,36
|103.253.475
|% 9,93
|
|AYEN
|6,89
|34.599.717
|% 9,89
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,25
|671.545.372
|% 2,85
|
|ODAS
|2,80
|653.696.923
|% 6,87
|
|SISE
|6,01
|628.923.336
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,83
|553.721.492
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,35
|534.911.955
|% 3,15
|
|IHLGM
|1,83
|553.721.492
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|653.696.923
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|671.545.372
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,71
|314.938.512
|% 6,87
|
|ALBRK
|1,90
|314.815.036
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,17
|
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.616
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
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