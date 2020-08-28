***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.08.2020 17:04
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK tarafından onaylanan ihraç tavanı tutarı 5 milyar TL'dir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: :17.06.2020 ve 06.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 27.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871604
BIST
17:001.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
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1.114
En Düşük
1.095
17:007,3427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,3783
En Düşük
7,2976
17:008,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 8,7150
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|Önceki Kapanış
|: 8,7000
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8,7473
En Düşük
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En Yüksek
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|: 1,43%
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|Açılış
|: 462,61
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|Önceki Kapanış
|: 455,88
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462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GYHOL
|26,62
|75.861.306
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.851
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.318.250
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,00
|45.542.641
|% -6,95
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|37.558.823
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,05
|1.056.103.491
|% 3,74
|
|PETKM
|4,04
|942.889.296
|% -1,22
|
|GARAN
|6,90
|939.026.915
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,83
|777.588.223
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,10
|672.095.827
|% -0,66
|
|KRDMD
|3,05
|1.056.103.491
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,83
|777.588.223
|% 5,20
|
|PETKM
|4,04
|942.889.296
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|312.974.452
|% -1,60
|
|AKENR
|1,96
|286.147.584
|% 0,51
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3361
|7,3480
|% -0,12
|
|Euro
|8,7074
|8,7207
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7322
|9,7810
|% 0,64
|
|Frank
|8,0729
|8,1216
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|