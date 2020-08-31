***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.08.2020 14:06
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.08.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: : 17.06.2020, 06.07.2020 ve 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığının 27.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği kamuya açıklanmıştı. Onaylı ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu, izahnamenin özet kısmı ve izahname ekleri ekteki gibidir. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle 3 bölüm halinde ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı_310820.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871777
BIST