***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.08.2020Ek Açıklamalarİlgi: : 17.06.2020, 06.07.2020 ve 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığının 27.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği kamuya açıklanmıştı. Onaylı ihraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı notu, izahnamenin özet kısmı ve izahname ekleri ekteki gibidir. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle 3 bölüm halinde ayrı ayrı paylaşılmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Piyasası Aracı Notu_310820 - Copy.pdfEK: 2 İzahnamenin Özet Kısmı_310820.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871778BIST