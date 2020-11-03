***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.11.2020 12:05
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000 TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu ihraç tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli işlemlerin yapılması için, en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, şirket imza yetkililerinden her hangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885672
BIST
13:251.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:258,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,4892
En Düşük
8,4096
13:259,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1073
|Açılış
|: 9,9200
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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9,9306
En Düşük
9,7754
13:25517,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 517,66
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|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.391.034
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.021.247
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,38
|746.457.242
|% 0,31
|
|PETKM
|4,23
|706.468.951
|% 3,17
|
|TSKB
|2,36
|583.860.859
|% -7,45
|
|KRDMD
|3,29
|503.985.400
|% -3,52
|
|GARAN
|6,66
|432.978.569
|% 0,76
|
|TSKB
|2,36
|583.860.859
|% -7,45
|
|PETKM
|4,23
|706.468.951
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,29
|503.985.400
|% -3,52
|
|DOHOL
|2,46
|336.702.623
|% 0,82
|
|ODAS
|3,26
|394.235.248
|% 2,19
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4813
|8,4861
|% 0,55
|
|Euro
|9,9238
|9,9306
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,9782
|11,0332
|% 1,01
|
|Frank
|9,2200
|9,2755
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2540
|2,2653
|% 0,45
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,66
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.418
|3.503
|35,87
|
|Yarım
|1.652
|1.694
|17,35
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|1,37
|