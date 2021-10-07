***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.10.2021 15:42
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000 TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu ihraç tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli işlemlerin yapılması için, en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, şirket imza yetkililerinden her hangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967993
BIST
16:041.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:048,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:0410,2775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:04500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,93
|Açılış
|: 500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,08
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOBUR
|29,04
|4.025.435
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.728.400
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|7.693.595
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.282.021
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.082.612
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|32.059.578
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.934.447
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|400.167.799
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,23
|1.741.041.975
|% 2,13
|
|GARAN
|9,34
|960.055.231
|% 1,30
|
|THYAO
|14,05
|742.952.585
|% 2,48
|
|EREGL
|16,80
|668.640.892
|% 4,02
|
|ASELS
|15,39
|640.638.385
|% 3,78
|
|PETKM
|6,23
|1.741.041.975
|% 2,13
|
|ODAS
|1,45
|159.164.325
|% 2,11
|
|GARAN
|9,34
|960.055.231
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,78
|124.016.538
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|127.058.177
|% 1,58
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8742
|% 0,04
|
|Euro
|10,2700
|10,2754
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0236
|12,0839
|% 0,06
|
|Frank
|9,5286
|9,5860
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-8,76
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|-9,52
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|-4,60
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,47
|
Seans Raporu
16:02
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16:14YEOTK
Yüzde 5.18 oranında artışla 87.30 lira fiyatla işlem gören hissede 468, 926 adet işlem
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16:12YUNSA
Yüzde 9.38 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 200 adet işlem
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 7 artarak (% 1.72 ) 1, 222
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, VAKKO, MERIT, BURCE, SODSN, OZBAL, KUYAS
-
16:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, SEYKM, PAMEL, IDEAS