***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.09.2022 16:05
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000 TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu ihraç tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli işlemlerin yapılması için, en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, şirket imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065472
BIST
17:283.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 19,54
|Açılış
|: 3.271
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|Önceki Kapanış
|: 3.260
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3.319
En Düşük
3.265
17:2818,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,5880
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|Önceki Kapanış
|: 18,5500
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18,5132
En Düşük
18,4396
17:2817,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 17,8600
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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17,9049
En Düşük
17,6995
17:28971,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,85
|Açılış
|: 971,85
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|Önceki Kapanış
|: 963,00
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975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:28
|CANTE
|109,10
|112.865.613
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|100.424.214
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.790.762
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|590.760.333
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.812.939
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.222.525
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|314.947.546
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.821.757
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.088.248.929
|% -9,88
|
|THYAO
|71,25
|4.305.142.256
|% 2,67
|
|GARAN
|19,79
|3.101.377.080
|% 2,70
|
|SASA
|69,30
|3.025.954.911
|% 4,45
|
|TSKB
|2,50
|2.925.842.203
|% -4,58
|
|YKBNK
|7,39
|2.909.159.161
|% 6,64
|
|TSKB
|2,50
|2.925.842.203
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,06
|1.361.544.067
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,02
|2.171.410.780
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,39
|2.909.159.161
|% 6,64
|
|ISCTR
|7,94
|2.676.809.364
|% 3,52
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4806
|18,4900
|% 0,08
|
|Euro
|17,7706
|17,7894
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,8075
|19,9069
|% 0,73
|
|Frank
|18,5862
|18,6982
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8997
|4,9243
|% 0,14
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,92
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,61
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.612
|6.696
|17,00
|
|Yarım
|3.217
|3.273
|5,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|2,41
|
Seans Raporu
17:28
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17:43ERBOS
Yüzde 4.96 oranında artışla 143.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 634 adet işlem
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17:41SMRTG
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17:39SASA
Yüzde 4.30 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 034, 377 adet işlem
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17:38ESCAR
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 529 adet işlem