***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.12.2022 16:58
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: : 27.09.2022, 04.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086633
BIST
16:575.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 202,80
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5718,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5719,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0807
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:571.072,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.072,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KOZAL
|466,80
|1.985.640.606
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.057.221
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.232.257
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.093.883
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|143.797.125
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,93
|79.379.144
|% -4,46
|
|IDEAS
|48,68
|66.825.465
|% -4,17
|
|KAPLM
|116,40
|22.410.764
|% -4,12
|
|THYAO
|143,30
|8.944.252.569
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,16
|7.729.789.415
|% 2,64
|
|ASELS
|57,40
|6.126.682.494
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,98
|4.974.832.827
|% 5,56
|
|YKBNK
|11,81
|4.565.616.612
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,98
|4.974.832.827
|% 5,56
|
|SKBNK
|2,82
|1.177.945.449
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,81
|4.565.616.612
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,32
|3.770.485.025
|% 7,10
|
|TSKB
|4,27
|1.390.644.697
|% 7,83
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6476
|% 0,04
|
|Euro
|19,7065
|19,7158
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,8481
|22,9626
|% 0,30
|
|Frank
|19,9117
|20,0316
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|-25,00
|
|Tam
|7.225
|7.272
|7,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10ASELS
Yüzde 7.20 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 480, 702 adet işlem
-
17:09MAGEN
Yüzde 7.52 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 615 adet işlem
-
17:08ZPT10
Yüzde 7.60 oranında artışla 38.49 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 436 adet işlem
-
17:07ISCTR
Yüzde 7.19 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 174, 331 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 01 üstünde . İşlem hacmi 112, 196.00 milyon TL de