***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onaylı Kira sertifikası İhraç Tavanı İzahname Seti hk. (İzahaname Ekleri 1. Açıklama)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.12.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.12.2023Ek Açıklamalarİlİlgi: 27.09.2022, 04.10.2022 ve 12.12.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği ilgide belirtilen özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştı. Onaylı izahname ekleri 1. kısım ekteki gibidir. Kamunun bilgisine arz olunur. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle ayrı ayrı paylaşılmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onayli Izahname Ekleri_1_09.12.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086894BIST