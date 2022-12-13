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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.12.2022 16:51
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onaylı Kira sertifikası İhraç Tavanı İzahname Seti hk. (İzahname Ekleri 2. Açıklama)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.12.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.12.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 27.09.2022, 04.10.2022 ve 12.12.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği ilgide belirtilen özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştı. Onaylı izahname ekleri 2. kısım ekteki gibidir. Kamunun bilgisine arz olunur. Not: İlgili dokümanlar boyutu sebebiyle ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onayli Izahname Ekleri_2_09.12.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086895


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Tam 7.310 7.368 125,00  
Yarım 3.540 3.602 61,00  
Çeyrek 1.775 1.800 30,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,84 0,50  
Gümüş Gr. 14,31 14,33 0,36  
B. Petrol 80,09 80,09 2,10  
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