***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk. (Düzeltme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İzahanamenin yayınlandığı tarih ile ihraç tavanı son geçerlilik tarihleri birbiri yerine sehven girilmiş olup ilgili tarihlerde düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 27.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.12.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.12.2022Ek Açıklamalarİlgi: 27.09.2022, 04.10.2022 ve 12.12.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edildiği ilgide belirtilen özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmıştı. İzahanamenin yayınlandığı tarih ile ihraç tavanı son geçerlilik tarihleri birbiri yerine sehven girilmiş olup ilgili tarihlerde düzeltme yapılmıştır. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087001BIST