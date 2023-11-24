***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.11.2023 11:56
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk. (İBD Ekleri 3)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.11.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: : 04.09.2023, 14.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikası, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve alım-satıma dayalı kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı Ek 3.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219813
BIST