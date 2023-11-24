***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı hk. (İBD Ekleri 4)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.11.2023Ek Açıklamalarİlgi: : 04.09.2023, 14.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikası, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve alım-satıma dayalı kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı Ek 4.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219814BIST