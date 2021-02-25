Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)

25.02.2021 16:25



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 15.02.2021
Açıklama

         İlgi: 03.11.2020 30.11.2020, 22.01.2021 ve 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
 
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 180 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı Günceleme Metni ve İzahnamenin Özet Kısmı" 15.02 2021 tarihinde kamuya açıklanmıştı.
 
Yukarıda belirtilen bahse konu kira sertifikasının ihraç tarihinin bir önceki ihraç tarihinden önceki bir tarihe çekilmesinden, ihracın vadesinin 180 günden 177 güne değişmesinden ve bu süre zarfında ihraççı bilgi dokümanında olan değişiklikler nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna kira sertifikası ihraç başvurumuz yenilenmiştir. Bu yeni kira sertifikasının şartları ihraç tarihi ve vade gün sayısı dışında 15.02.2021 tarihli başvurumuz ile aynı olup kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "İhraççı Bilgi Dokümanı Günceleme Metni (Part 3)" ekteki gibidir.
 
İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912906


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:251.485
Değişim :  0,16% |  2,31
Açılış :  1.510  
Önceki Kapanış :  1.483  
En Yüksek
1.515 En Düşük
1.460
BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 51,70 118.218.050 % 10,00  
MERIT 414,70 2.308.635 % 10,00  
KSTUR 346,60 1.770.779 % 10,00  
SERVE 19,80 730.773 % 10,00  
SEKUR 36,30 3.541.210 % 10,00  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Dolar 7,2186 7,2207 % 0,71  
Euro 8,8315 8,8415 % 1,32  
Sterlin 10,1899 10,2410 % 0,83  
Frank 7,9426 7,9905 % 0,86  
Riyal 1,9207 1,9303 % 0,77  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 -17,52  
Altın Gr. 414 414 -1,84  
Cumhuriyet 2.760 2.802 -8,00  
Tam 2.744 2.815 -13,76  
Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,88 27,91 -0,03  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,02  
B. Petrol 65,82 65,82 -0,36  
Seans Raporu 17:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru