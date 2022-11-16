***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
16.11.2022 16:18
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021
Açıklama
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021 ve 17.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 224 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına arz edilmiş olup onaya sunulan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ekteki gibidir. Not: 5MB sınırından dolayı İhraççı Bilgi Dokümanı 3 parçada kamuya açıklanacaktır. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080371
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