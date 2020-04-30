***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2020 16:22
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 29.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019 ve 29.04.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli 100.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 150.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni ekte yer almaktadır.
Not:İlgili dokümanlar boyutundan dolayı 4 bölüm halinde ayrı ayrı paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841710
BIST
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|55.226.591
|% 10,00
|
|EGCYH
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|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.594.489
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|83.689.045
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|ARDYZ
|27,90
|14.847.264
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.953.323
|% -9,99
|
|KRONT
|24,52
|49.922.245
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,94
|286.662.945
|% -9,11
|
|ADESE
|1,48
|268.424.897
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|257.272.708
|% -3,24
|
|AVOD
|2,66
|248.200.481
|% -3,27
|
|TKNSA
|7,21
|201.855.577
|% -6,00
|
|ADESE
|1,48
|268.424.897
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,07
|156.643.958
|% -0,93
|
|ODAS
|1,79
|257.272.708
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,07
|103.917.722
|% -3,60
|
|AVOD
|2,66
|248.200.481
|% -3,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7415
|8,7853
|% 1,16
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|Frank
|7,1779
|7,2211
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
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|B. Petrol
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