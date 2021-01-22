***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
22.01.2021 16:34
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021ve 18.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021 ve 18.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz, 27.11.2020 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusunda bulunmuştu
15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.000.000.000.-TL olarak 21.01.2021 tarihi itibariyle onaylanmıştır. Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı 1. Parça" ekteki gibidir. (Dokümanlar boyutları dolayısıyla 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903926
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|
|ALKA
|17,82
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|GLBMD
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|31.443.712
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|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
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|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
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|% -9,98
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|YAPRK
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|% -9,78
|
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|% -8,67
|
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|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
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|
|TSKB
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|% 4,64
|
|KARSN
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|1.235.809.967
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|
|KOZAL
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|1.138.972.798
|% 0,97
|
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|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
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|
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|2,49
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|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|Euro
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|Satış
|%
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|441
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|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
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|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
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