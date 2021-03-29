***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 26.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 26.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 178 gün vadeli 750.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup " Onaylı İhraççı Bilgi Dokunanı Güncelleme Metni (1.Parça) ve Güncellemelerin Derc Edildiği İhraççı Bilgi Dokumanı" ekteki gibidir.Onaylı İhraççı Bilgi Dokunanı Güncelleme Metni 2 parçadan oluşmakta olup ilk kısmı ekteki gibidir.Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921509BIST