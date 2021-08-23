***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
23.08.2021 17:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler kin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 19.01.2021 ve 19.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 19.01.2021 ve 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 207 gün vadeli 600.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" 2. parça ekteki gibidir.
İlgili döküman 2 parçadan oluşmakta olup ikinci kısmı ekteki gibidir.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960040
BIST
17:221.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
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|Açılış
|: 1.455
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En Düşük
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|BRYAT
|436,70
|208.083.313
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.221.299
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.020
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|69.728.543
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|156.361.419
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.287.695
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.741.405
|% -9,95
|
|DAGI
|3,81
|13.972.746
|% -6,85
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,56
|1.286.785.459
|% 2,03
|
|SISE
|8,99
|772.581.367
|% 3,33
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|THYAO
|12,52
|745.550.799
|% 2,12
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|SASA
|28,04
|641.160.939
|% 0,50
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|BRLSM
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|576.221.299
|% 9,99
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|GARAN
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|1.286.785.459
|% 2,03
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|YKBNK
|2,58
|239.636.841
|% 1,57
|
|SISE
|8,99
|772.581.367
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,88
|153.154.871
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,72
|450.977.258
|% 2,33
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4494
|8,4526
|% -0,38
|
|Euro
|9,9226
|9,9279
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,5608
|11,6188
|% 0,33
|
|Frank
|9,2144
|9,2699
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2495
|2,2608
|% -0,27
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.800
|1.800
|19,22
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,94
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|27,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
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|B. Petrol
|67,82
|67,82
|3,07
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.38 ) 1, 579
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17:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, THYAO
-
17:33XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 683.00 milyon TL de