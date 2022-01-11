***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
11.01.2022 16:00
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 05.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 05.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 145 gün vadeli 400.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni 2. Parça" ekteki gibidir.
İhraççı bilgi dokümanı güncellem
16:082.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,22
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:0813,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0161
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:0815,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0433
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:08805,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,91
|Açılış
|: 805,26
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ORCAY
|36,30
|17.296.307
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.060.955
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMB
|10,44
|74.930.538
|% 9,89
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,10
|63.685.748
|% -5,83
|
|RALYH
|10,79
|62.164.972
|% -5,10
|
|IHAAS
|9,72
|12.075.864
|% -4,71
|
|ERBOS
|129,70
|232.026.088
|% -4,63
|
|KRDMD
|12,50
|4.622.195.341
|% 8,23
|
|THYAO
|27,06
|3.971.763.938
|% 1,35
|
|EREGL
|31,28
|3.017.064.448
|% 2,56
|
|GARAN
|11,86
|2.097.075.676
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,77
|1.316.225.506
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,50
|4.622.195.341
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,77
|1.316.225.506
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,41
|653.230.299
|% -0,41
|
|GARAN
|11,86
|2.097.075.676
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,12
|550.468.773
|% 0,97
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8324
|13,8369
|% 0,12
|
|Euro
|15,6853
|15,7019
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7422
|18,8362
|% 0,17
|
|Frank
|14,8822
|14,9718
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6781
|3,6965
|% 0,20
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|7,06
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,41
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.312
|5.446
|26,83
|
|Yarım
|2.567
|2.634
|12,98
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|1,13
|
Seans Raporu
16:08
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16:21EMNIS
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 062 adet işlem
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16:20KRSTL
Yüzde 8.37 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 607, 497 adet işlem
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 52 artarak (% 0.63 ) 1, 848
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BLCYT, ORCAY, EMNIS, BRMEN