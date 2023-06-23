***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 ve 15.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 ve 15.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 215 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ekteki gibidir. Not: 5MB sınırından dolayı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni 2 parçada kamuya açıklanacaktır. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161765BIST