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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

04.12.2023 15:20
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023 ve 28.11.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023 ve 28.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız  Şirketimizin, 22.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikası, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve alım-satıma dayalı kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 178 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı 1. tertip kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ekteki gibidir. Not: 5MB sınırından dolayı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni 2 parçada kamuya açıklanacaktır. Kamunun bilgisine arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221964


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