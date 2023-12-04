***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023 ve 28.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023 ve 28.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 22.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikası, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve alım-satıma dayalı kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 178 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı 1. tertip kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "değişikliklerin derc edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı tam metni" ekteki gibidir. Not: 5MB sınırından dolayı değişikliklerin derc edildiği İhraççı Bilgi Dokümanı tam metni 3 parçada kamuya açıklanacaktır. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221970BIST