***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
18.01.2021 14:43
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020 ve 08.01.2021
Açıklama
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020 ve 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz, 27.11.2020 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusunda bulunmuştu.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 180 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu ve İzahnamenin Özet Kısmı" 08.01.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştı, bahse konu ihraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir sonraki toplantı gündemine girecek olması dolayısıyla daha önceden kamuya açıklanan "İzah
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|VERTU
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|1.457.328.214
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|% 0,53
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|KRDMD
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|Dolar
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|Euro
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|Riyal
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.835
|1.835
|9,73
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|Altın Gr.
|443
|443
|5,05
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|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
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|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
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|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
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|Çeyrek
|709
|725
|0,23
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|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,19
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|Gümüş Gr.
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|6,01
|0,08
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|B. Petrol
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|54,95
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Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL