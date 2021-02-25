***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 15.02.2021Açıklamaİlgi: 03.11.2020 30.11.2020, 22.01.2021 ve 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 180 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı Günceleme Metni ve İzahnamenin Özet Kısmı" 15.02 2021 tarihinde kamuya açıklanmıştı.Yukarıda belirtilen bahse konu kira sertifikasının ihraç tarihinin bir önceki ihraç tarihinden önceki bir tarihe çekilmesinden, ihracın vadesinin 180 günden 177 güne değişmesinden ve bu süre zarfında ihraççı bilgi dokümanında olan değişiklikler nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna kira sertifikası ihraç başvurumuz yenilenmiştir. Bu yeni kira sertifikasının şartları ihraç tarihi ve vade gün sayısı dışında 15.02.2021 tarihli başvurumuz ile aynı olup kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "İzahnamenin Özet Kısmı" ekteki gibidir.İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912903BIST