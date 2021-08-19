***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
19.08.2021 16:34
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020 30.11.2020 ve 22.01.2021
Açıklama
İlgi: 03.11.2020 30.11.2020 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 207 gün vadeli 600.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "İzahnamenin Özet Kısmı" ekteki gibidir.
İlgili dokuman Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959264
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|3.284
|2,00
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|Tam
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|3.298
|-0,29
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|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
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|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
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|-0,23
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