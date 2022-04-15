***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
15.04.2022 11:38
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 08.04.2022
Açıklama
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 159 gün vadeli 400.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İzahnamenin Özet Kısmı" ekteki gibidir.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021033
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BIST En Aktif Hisseler12:34
|IHAAS
|16,94
|17.741.216
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|126.056.761
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.806.750
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|PAMEL
|121,50
|24.770.139
|% 8,48
|
|ERSU
|5,04
|31.994.173
|% -4,91
|
|OYLUM
|2,33
|4.826.340
|% -4,51
|
|ALBRK
|1,90
|25.125.938
|% -4,04
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|SELGD
|4,24
|1.543.693
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,08
|108.262
|% -3,14
|
|THYAO
|37,44
|1.094.566.915
|% 0,21
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|EKGYO
|2,92
|1.013.925.790
|% -2,01
|
|GARAN
|13,63
|580.935.960
|% -0,51
|
|SISE
|17,36
|489.629.309
|% 0,06
|
|SAHOL
|21,96
|475.693.808
|% 1,10
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|EKGYO
|2,92
|1.013.925.790
|% -2,01
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|TSKB
|1,88
|339.935.465
|% 1,62
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|ODAS
|2,34
|265.053.128
|% 1,30
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|YKBNK
|5,12
|382.209.037
|% -0,39
|
|KARSN
|5,54
|365.731.695
|% 2,97
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6337
|14,6386
|% 0,24
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|Euro
|15,8327
|15,8548
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0681
|19,1638
|% 0,09
|
|Frank
|15,4682
|15,5614
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 0,16
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
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|Altın Gr.
|928
|929
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|10,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,28
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
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|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
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