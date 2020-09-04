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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

04.09.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020 ve 02.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020 ve 02.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 27.08.2020 tarih ve 53/1076 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere,  212 gün vadeli 300.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 450.000.000 - Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı ve İzahname ekleri ekte yer almaktadır.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 212 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %12,50 dönemsel getiri oranı %7,2603 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873394


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