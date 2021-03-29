***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
29.03.2021 16:52
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 26.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 26.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 178 gün vadeli 750.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı" ekteki gibidir.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921506
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En Düşük
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|TRILC
|50,40
|179.995.047
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|METUR
|27,40
|3.548.692
|% -7,06
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
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|
|KRDMD
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|
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|BJKAS
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|
|EKGYO
|2,01
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|% 8,65
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|PETKM
|5,66
|576.910.639
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,31
|360.513.140
|% 2,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|% 1,32
|
|Euro
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|% 0,95
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|Sterlin
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|11,3190
|% 1,37
|
|Frank
|8,6691
|8,7213
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
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|16:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,83
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|Altın Gr.
|452
|452
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|24,00
|
|Tam
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|3.052
|24,94
|
|Yarım
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|1.476
|12,07
|
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|721
|738
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,46
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|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
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|63,77
|-0,66
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