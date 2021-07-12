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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

12.07.2021 17:09



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 07.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021 ve 07.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
 
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 172 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İzahnamenin Özet Kısmı " ekteki gibidir.
 
 
Kamunun bilgisine arz olunur.
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950348


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