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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

06.05.2022 10:03
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 27.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 27.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
 
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 168 gün vadeli 300.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İzahnamenin Özet Kısmı" ekteki gibidir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027086


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