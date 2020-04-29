***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
29.04.2020 17:04
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019
Açıklama
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli 100.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 1500.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekteki gibidir.
İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841145
BIST
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|AVOD
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|% 10,00
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|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
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|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
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|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
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|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
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|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
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|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
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|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
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|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
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|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
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|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
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|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
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|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
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|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
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|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
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|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
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|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
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|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,6188
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|% -0,41
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|Frank
|7,1104
|7,1532
|% -0,38
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|Riyal
|1,8437
|1,8529
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|Alış
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|Altın Ons
|1.703
|1.704
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|Altın Gr.
|380
|380
|-3,72
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|Cumhuriyet
|2.437
|2.494
|-20,90
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|Tam
|2.501
|2.555
|-21,30
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|Yarım
|1.219
|1.249
|-10,50
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|Çeyrek
|611
|625
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|Gümüş.Ons
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|B. Petrol
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