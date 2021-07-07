***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
07.07.2021 17:06
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020 ve 22.01.2021
Açıklama
İlgi: 03.11.2020 30.11.2020 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 21.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 172 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekteki gibidir.
İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947796
BIST
17:361.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.385
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|Önceki Kapanış
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1.393
En Düşük
1.384
17:368,7089
En Yüksek
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|: 0,26%
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|: 8,6900
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En Düşük
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505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PRKAB
|12,93
|49.038.763
|% 9,95
|
|TUREX
|10,52
|19.867.041
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|34.912.646
|% 8,61
|
|KAPLM
|20,78
|11.500.482
|% 7,22
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,69
|1.187.483.429
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,13
|676.791.322
|% 3,03
|
|THYAO
|13,85
|667.735.081
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,37
|654.322.149
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|552.842.263
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|552.842.263
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|178.152.312
|% -6,02
|
|GARAN
|8,69
|1.187.483.429
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,37
|654.322.149
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|676.791.322
|% 3,03
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7046
|8,7089
|% 0,26
|
|Euro
|10,2706
|10,2755
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% -0,07
|
|Frank
|9,3568
|9,4132
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,22
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,39
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|-1,02
|
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17:50
KRDMB, KAPLM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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TKURU, SNGYO, VKFYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında