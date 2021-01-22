***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021ve 18.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021 ve 18.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızŞirketimiz, 27.11.2020 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusunda bulunmuştu15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.000.000.000.-TL olarak 21.01.2021 tarihi itibariyle onaylanmıştır.Ayrıca onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 180 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 700.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. "Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903932BIST