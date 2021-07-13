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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

13.07.2021 10:24



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 07.07.2021 ve 12.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 07.07.2021 ve 12.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
 
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
 
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 172 gün vadeli 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "Sermaye Piyasası Aracı Notunun ekleri olan ihraç sözleşmeleri ve kişisel verilerin korunması hakkında adınlatma ve açık rıza formu" ekteki gibidir.
 
12.07.2021 tarihinde yapılan açıklamada sehven konulan sözleşme ekinin düzeltilmiş hali açıklamaya eklenmiştir.
 
Kamunun bilgisine arz olunur.
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950551


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