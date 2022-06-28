***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.06.2022 16:11
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 21.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 21.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin, 16.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası)ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 208 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "Sermaye Piyasası Aracı Notu 1. Parça" ekteki gibidir.
Bu ihraç kapsamda, yu
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 968,85
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978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.858.629
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.450.107
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,86
|6.652.111
|% 9,62
|
|OYAYO
|8,53
|7.346.424
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,38
|92.943.599
|% -7,85
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,48
|123.739.111
|% -4,93
|
|KRTEK
|20,10
|13.372.841
|% -4,01
|
|THYAO
|48,96
|3.775.505.960
|% -1,21
|
|SISE
|21,84
|1.211.756.144
|% 0,83
|
|EREGL
|27,74
|1.066.012.009
|% -0,36
|
|SAHOL
|20,42
|990.820.766
|% 0,89
|
|KRDMD
|11,97
|860.987.719
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|769.092.213
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|495.247.512
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|373.412.387
|% 1,94
|
|TSKB
|2,14
|285.014.992
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,48
|717.047.495
|% -0,35
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6276
|16,6754
|% 0,90
|
|Euro
|17,5180
|17,5604
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,2909
|20,3927
|% 0,36
|
|Frank
|17,3205
|17,4248
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4268
|4,4490
|% 0,81
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,04
|
|Altın Gr.
|978
|978
|9,01
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.509
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,74
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Seans Raporu
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