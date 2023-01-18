***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
18.01.2023 11:35
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 ve 11.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 ve 11.01.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 203 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri" ekteki gibidir. Not: 5MB sınırından dolayı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri 2 parçada kamuya açıklanacaktır. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102913
BIST
13:375.358
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5.424
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BIST En Aktif Hisseler13:35
|DURDO
|48,64
|21.832.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.385.318
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.867.884
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.767.841
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.426.657
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|PEKGY
|3,36
|19.603.821
|% -2,89
|
|THYAO
|148,40
|8.848.998.809
|% 0,68
|
|ASELS
|63,50
|6.146.829.074
|% 7,81
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|EREGL
|40,92
|5.702.114.484
|% 0,05
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|KOZAL
|576,10
|3.538.386.514
|% 3,58
|
|KRDMD
|19,35
|2.737.355.343
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,49
|2.354.084.294
|% -1,16
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|YKBNK
|9,84
|1.758.011.221
|% 0,51
|
|PETKM
|18,41
|2.700.474.644
|% -0,05
|
|SKBNK
|2,88
|404.579.725
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,35
|2.737.355.343
|% -1,28
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7919
|18,7999
|% 0,17
|
|Euro
|20,4035
|20,4120
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,1333
|23,2493
|% 0,65
|
|Frank
|20,4909
|20,6143
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,12
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.852
|7.905
|21,00
|
|Yarım
|3.826
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
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