***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 17:00
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 30.03.2020 günü yapılan 7. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın Mete Mehmet KANAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ahmet MERT'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine, karar verilmiştir.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (II-14.1) çerçevesinde şirketimiz finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanı Mete Mehmet KANAT ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GÜRSESLİ'nin olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833298
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
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|: 88.125
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18:056,5870
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6,4403
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|: 343,23
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
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343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1489
|8,1897
|% 1,84
|
|Frank
|6,8335
|6,8747
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7474
|1,7562
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,64
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,22
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