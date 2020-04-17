***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz Yönetim Kurulunca 08.11.2013 tarih, 11/14 sayılı karar ile birlikte 3.000.000.000 MYR tutarında Kira Sertifikası ("Islamic Medium Term Notes-IMTN") İhraç Programı tesis edilmesine karar verilmişti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarih ve 3/110 sayılı onayı sonrası Malezya Menkul Kıymetler Komisyonunca (Suruhanjaya SecuritiesCommission – SEC) 14.05.2014 tarihinde IMTN programı tesis edilmişti. Halen geçerli bir ihraç belgesi olmamasına karşın bu IMTN programının süresi 30.06.2034 tarihine kadar devam etmektedir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca IMTN programının iptal edilmesine karar verilmiş olup program iptaline ilişkin her türlü işlemin yürütülmesi için en az bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte şirket imza yetkililerinin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838909BIST