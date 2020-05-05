***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 11:59
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 29.04.2020 ve 30.04.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019, 15.08.2019, 29.04.2020 ve 30.04.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli, 100.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 150.000.000 – Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek, kira sertifikası ihraçlarına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 179 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %8,90 dönemsel getiri oranı %4,3647 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842557
BIST
11:5298.698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -143,80
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.646
11:527,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:527,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:52385,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 385,79
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.889.710
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.937.773
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|22,86
|310.140.417
|% -7,90
|
|GARAN
|8,23
|265.898.880
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,25
|252.062.488
|% 4,17
|
|PGSUS
|53,20
|220.116.510
|% -4,14
|
|AFYON
|2,77
|219.926.980
|% -5,78
|
|KRDMD
|2,25
|252.062.488
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,66
|215.924.985
|% -4,32
|
|AFYON
|2,77
|219.926.980
|% -5,78
|
|DOHOL
|1,89
|110.229.559
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,09
|47.270.872
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7422
|8,7861
|% 0,05
|
|Frank
|7,2480
|7,2917
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.521
|-4,50
|
|Tam
|2.544
|2.582
|-4,60
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TOASO, BIMAS
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, TTKOM
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 73 artarak (% 0.07 ) 92, 788
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, CASA, EKIZ, IZTAR, EGCYO, EGCEY, EGCYH
-
12:04
GLRYH, DEVA, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında